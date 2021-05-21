В Сыктывкаре мотоциклист влетел в забор баптистской церкви (видео)

Фото: скриншот видео

В Сыктывкаре мотоциклист врезался в забор Церкви Христа-Спасителя Евангельских христиан-баптистов. Кадры с жуткой аварией появились сегодня, 21 мая, в Сети.

На видео запечатлено, как мужчина пытается вписаться в поворот, однако из-за высокой скорости не может совершить маневр. Его заносит и он влетает в металлическое ограждение.

На место ЧП экстренно прибыли медики и сотрудники полиции. На данный момент выясняются все обстоятельства ДТП.

Известно, что сыктывкарец пережил удар, однако получил серьезные травмы, с которыми был госпитализирован в больницу.

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