В Коми 46-летний мужчина развратил семиклассницу

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В Коми перед судом предстанет 46-летний житель Воркуты по обвинению в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней. Об этом сообщает пресс-служба СК по республике.

Следствием и судом установлено, что в период с августа 2020 года по март 2021 года фигурант вел переписку с 13-летней девочкой. Во время общения мужчина часто затрагивал темы сексуального характера, направлял школьнице фото и видеоизображения интимного характера и просил несовершеннолетнюю присылать свои, что она и делала. О переписке стало известно педагогу школы, который обратился с заявлением в правоохранительные органы.

В ходе расследования фигурант признал вину по предъявленному обвинению и раскаялся в содеянном. Следователем собрана доказательственная база, что позволило уголовное дело направить в суд для рассмотрения по существу.

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