Протаранивший забор церкви в Сыктывкаре мотоциклист устроил погоню с полицейскими

Стали известны подробности ДТП с участием мотоциклиста, который протаранил забор сыктывкарской церкви Фото: Архив "КП"

Стали известны подробности аварии, в которой пострадал 20-летний мотоциклист, протаранивший забор баптистской церкви. Оказалось, что молодой человек попытался скрыться от полицейских и устроил погоню.

Как сообщает БНК со ссылкой на пресс-службе МВД по Коми, сотрудники ДПС заметили мотоцикл «Хонда» без номеров и потребовали водителя остановиться, однако нарушитель поспешил скрыться.

Во время погони водитель несколько раз превысил скорость, три раза проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и создавал угрозу для других участников дорожного движения. Напротив дома №35 на Октябрьском проспекте мужчина не справился с управлением и въехал в забор баптистской церкви.

В результате столкновения парень получил серьезные травмы головы и конечностей. Сейчас он находится в одной из городских больниц.

Полицейские уже выяснили, что сыктывкарец не имел водительского удостоверения и неоднократно нарушал ПДД.

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