В Коми начало рабочей недели ознаменуется дождем и снегом

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В Коми 24 мая начнет портиться погода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального метеоцентра. По данным республиканских синоптиков, на Коми надвигается атлантический циклон, который принесет дожди и снег. В южных же районах республики будут идти ливни и разгуляется штормовой ветер.

В начале рабочей недели температура воздуха за окном преимущественно будет +15…+20 градусов, на крайнем северо-востоке +3...+8.

По прогнозам синоптиков, в середине недели начнется существенное похолодание по всей Коми.

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