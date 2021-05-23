В Сыктывкаре 8-летний ребенок грозится убить своих одноклассников и учителей

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В одной из столичных школ Коми разгорается крупный скандал. Второклассник держит в страхе своих учителей и одноклассников, грозясь учинить расправу над ними. По словам учащихся и их родителей, мальчик бросается с кулаками на других детей, терроризирует учителей и заявляет, что намерен убить своих обидчиков.

О неприятной ситуации, которая происходит в городской школе, рассказала одна из мам изданию PG11.ru. По ее словам, школа уже не справляется с местным хулиганом: он не обращает внимание на учителей, а полицейских и вовсе не во что не ставит. Чтобы прекратить издевательства над детьми, родители намерены написать коллективное обращение в прокуратуру, следственный комитет и ФСБ с просьбой проверить семью 8-летнего ребенка и его действия.

– Он говорит ужасные вещи: «У меня есть тетрадь, куда я записываю имена тех, кого я убью», учительнице обещает переломать руки и ноги. Когда он напал на одного из одноклассников, душил его и разбил его телефон, на него написали заявление в полицию. Но даже там он вел себя отвратительно, бросал полицейскому фразы вроде «И что ты мне сделаешь?», - сказала женщина.

Мама же второклассника уверена, что не бывает дыма без огня. Она считает, что ее ребенок сам жертва буллинга, а все, что происходит сейчас – его способ защититься. С ней согласна и другая мама ученика из того же класса, однако она не ее понимает решение не допускать к ребенку школьного психолога.

– Я педагог с приличным стажем. Совершенно точно могу сказать, что настолько агрессивными дети не бывают. Для такого поведения должна быть причина. Чтобы проецировать подобное насилие на всех окружающих, ребенок должен его видеть. Абсолютно убеждена, что ему самому срочно нужна помощь, скорее всего он сам систематически подвергается насилию и агрессии. Он растет словно волчонок, - говорит мама одноклассника хулигана.

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