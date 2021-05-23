«Заморозки и снег»: какой будет погода на следующей неделе в Коми

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Атлантический циклон придет в начале недели в Коми и испортит погоду в республике. Уже с 24 мая начнет снижаться температура воздуха, а к середине недели столбик термометра и вовсе опустится до -2 градусов. Об этом рассказали региональные метеорологи.

- Температура воздуха будет преобладать +15...+20 градусов на территории всей республики, на крайнем северо-востоке столбик термометра покажет +3...+8 градусов. В середине недели вслед за циклоном в наш регион распространится арктический воздух. Температура понизится, ночью до 0...+5 градусов, на севере до заморозков 0...-2 градусов. Дневной прогрев воздуха составит +11...+16, на крайнем северо-востоке +2...+7, - уточнили синоптики.

Также в Коми ожидаются дожди, снег и шквалистый ветер. Однако продлится непогода лишь до конца мая. Дальше синоптики пообещали жителям республики июньскую жару.

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