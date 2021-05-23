В Коми из пожара спасли 25-летнего обгоревшего парня

В деревянном дачном доме по улице Ягодной в СОТ произошел пожар Фото: архив "КП"

В Усинске молодой парень оказался на больничной койке с сильными ожогами. Сообщает, что мужчина получил их во время пожара в деревянном дачном доме по улице Ягодная в СОТ «Рябинушка».

Как утонили в пресс-службе МЧС по Коми, пожарные подразделения прибыли к месту вызова в течение 6 минут с момента поступления сигнала. На момент прибытия пожарных подразделений дачный дом был полностью охвачен огнем. Уже в 07:29 была объявлена ликвидация открытого горения.

- После пожара уничтожен дачный дом на площади 48 м2, поврежден легковой автомобиль, 25-летний молодой человек получил ожоги первой и второй степени, - рассказали в МЧС.

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