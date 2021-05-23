МЧС: на Коми обрушится опасное природное явление

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В Коми ожидается резкое ухудшение погодных условий. На республику обрушится шквалистый ветер, говорится в экстренном сообщении МЧС.

Особенно опасно станет в северных районах Коми. Там синоптики прогнозируют усиление ветра до 20 м/с. На юг республики же обрушится ливень с грозой.

- Ветер в северных районах ночью СЗ 8-13 м/с, местами порывами 15-20 м/с, днем СВ 8-13 м/с; на крайнем северо-востоке ночью и днем СЗ 15-20 м/с, в южных районах ветер восточной четверти 8-13 м/с, при грозе порывами 15-20 м/с, - говорится в предупреждении.

Ведомство просит жителей республики соблюдать правила безопасности и не выходить из дома без необходимости.

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