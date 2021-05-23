В Коми при загадочных обстоятельствах пропала 62-летняя пенсионерка

Фото: «Лиза Алерт Коми»

В Коми объявлены поиски 62-летней Тамары Бровковой из Сосногорска. Об этом сообщили волонтеры «Лизы Алерт Коми».

Известно, что женщина ушла из дома еще 19 мая, с тех пор о ней ничего неизвестно. Родственники женщины обратились за помощью к добровольцам поискового отряда и полиции с просьбой помочь разыскать пенсионерку.

Поиски женщины осложняются тем, что близкие не знают, в чем она была в день исчезновения.

Приметы Тамары: рост 163 см, полного телосложения, волосы темно-русые, кудрявые, зеленые глаза.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Тамары Владимировны, просьба сообщить по номеру горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или 02.

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