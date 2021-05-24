В Коми 10-летний ребенок упал в открытый канализационный люк

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В Воркуте 10-летний школьник упал в открытый люк канализации. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Известно, что инцидент произошел в минувшую субботу, 22 мая, на улице Дончука. Мальчик гулял возле дамбы, наступил на железную крышку люка и провалился внутрь. Благо, он остался жив. Прибывшие на место происшествия медики констатировали у ребенка перелом руки.

Родители школьника намерены написать заявление в полицию и привлечь виновных к ответственности.

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