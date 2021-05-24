В Сыктывкаре пропал 7-летний ребенок после похода в магазин

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В Сыктывкаре минувшим днем пропал 7-летний ребенок. Мама с мальчиком стояли у кассы в магазине, когда первоклассник загадочно исчез. Женщина не уследила за сыном, пока расплачивалась.

Мама ребенка сразу же обратилась за помощью, когда самостоятельные поиски не принесли успеха. К розыскными работам привлекли полицию и спасателей.

Специалисты, просмотрев камеры видеонаблюдения, восстановили маршрут, по которому шел мальчик. В итоге найден он был возле своего дома на Сысольском шоссе.

На данный момент ребенок находится семьей, а с родителями общаются правоохранительные органы.

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