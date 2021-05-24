В Сыктывкаре водитель сбил женщину и уехал

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 23 мая, в Сыктывкаре Renault Arkana сбил женщину и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 9:45. Неизвестный водитель, управляя автомобилем Renault Arkana, ехал по улице Карла Маркса. Напротив дома № 177 он наехал на женщину 1967 года рождения. В ГИБДД уточнили, что она шла по нерегулируемому переходу. Пострадавшая получила ушибленную рану, госпитализация не потребовалась. Автомобиль, сбивший женщину, скрылся с места происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре автомобиль врезался в забор и уехал (подробнее)