Фото: пресс-служба правительства Коми

В воскресенье, 23 мая, в Москве открылись Дни Коми, посвященные 100-летию республики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Торжественная церемония состоялась в концертном зале имени П. И. Чайковского Московской государственной академической филармонии. Старт праздничным мероприятиям в столице России дал глава республики Владимир Уйба. Он пожелал жителям и гостям Москвы увлекательного знакомства с традициями и культурным достоянием коми народа. Масштабный проект «Дни Республики Коми в Москве», посвящённый празднованию 100-летия северного региона, будет проходить в столице России с 23 по 31 мая.

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