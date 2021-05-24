Следователи Коми заинтересовались падением 10-летнего ребенка в канализацию

Ребенок получил телесные повреждения в виде перелома руки Фото: Архив "КП"

Следком республики проводит проверку по факту падения 10-летнего мальчика в открытый канализационный люк. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- В Воркуте по размещенным в социальных сетях и СМИ сообщениям о получении ребенком телесных повреждений в результате падения в колодец организована процессуальная проверка. Из публикаций следует, что 22 мая текущего года в результате падения в колодец 10-летний мальчик получил телесные повреждения в виде перелома руки, - говорится в сообщении.

Следователи намерены установить причины и обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности при эксплуатации колодца.

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