Сыктывкарец напал с ножом на водителя, который его подвез

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Сыктывкаре местного жителя 1988 года рождения подозревают в том, что напал с ножом на водителя, который его подвез. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, пьяный подозреваемый обратился на улице к незнакомому водителю с просьбой отвезти его в пригород, где он, якобы, проживает. Когда пассажир доехал до места напал на водителя, приставив к его шее нож. Угрожая, злоумышленник потребовал отдать все имеющиеся деньги.

По подозрению в краже задержали сыктывкарца 1988 года рождения. Водитель был шокирован поведением незнакомца, но в присутствии полицейских рассказал о случившемся. Он пояснил, что не стал противиться нападавшему, видя, что тот в неадекватном состоянии. Испугавшись за свою жизнь и здоровье, водитель передал незнакомцу 4 тысячи рублей. Получив деньги, правонарушитель сразу же скрылся. Возбуждено уголовное дело о разбое, фигуранта заключили под стражу.

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