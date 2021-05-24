В Коми мужчина зверски забил до смерти знакомого, а затем зарезал

В Усинском районе по факту убийства возле реки возбуждено уголовное дело Фото: архив "КП"

В Коми произошла кровавая трагедия, унесшая жизнь 49-летнего жителя Усинского района. Мужчина был зверски избит, а затем и заколот ножом. Подробности дикой истории рассказали в пресс-службе Следкома по республике.

По предварительным данным, недалеко от деревни Сынянырд Усинского района возле реки Уса во время распития спиртного между 49-летним и 43-летним мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры первый ударил второго кирпичом по голове, в ответ усинец нанес своему старшему собутыльнику многочисленные удары кирпичом по голове и не менее трех ударов ножом в грудь. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

- Подозреваемый задержан, в ходе следственных действий дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. В отношении него следствием инициировано избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в ведомстве.

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