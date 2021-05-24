В Воркуте бегущие по железной дороге олени чуть не попали под тепловоз

Фото: скриншот видео

Жители Воркуты стали свидетелями необычной картины: тройка оленей бежала по железнодорожным путям впереди тепловоза. Кадры с гонкой опубликовали местные горожане.

На кадрах видео кажется, будто троица тянет за собой железную машину, однако это лишь иллюзия. По словам авторов ролика, они завидуют терпению машиниста, который ехал с маленькой скоростью, чтобы никак не навредить животным.

Воркутинцев удивило и то, что олени никак не реагировали на громкие звуки колес и клубы дыма.

- Почему они не свернут с дороги? Задавят же, - спрашивают горожане.

Благо олени все же сошли с путей, а машинист закончил свою работу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Олени, окровавленные рога и самобытный чум: как на Полярном Урале живут оленеводы-кочевники (подробности)