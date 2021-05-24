Житель Коми, срубивший 62 дерева, заплатил 164 тысячи

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Житель Усть-Куломского района, срубивший 62 дерева, заплатил более 164 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Не имея договора купли-продажи лесных насаждений, мужчина спилил на территории Помоздинского лесничества 30 сосен и 32 березы. Дрова стали вещественным доказательством по уголовному делу. Бензопилу фигуранта конфисковали, а самого владельца инструмента приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Кроме того, с осужденного взыскали ущерб, причиненный лесничеству, в размере 164 362 рубля. Должник обратился в суд за рассрочкой выплаты ущерба на 60 месяцев, и она была предоставлена.

Следующие пять лет судебные приставы контролировали своевременность выплат. Как только взыскатель получил последний платеж, исполнительное производство было окончено, а запрет на регистрационные действия с принадлежащим должнику автомобилем сняли.

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