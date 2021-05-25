Жительница Усинска попыталась отменить автоплатеж и лишилась 255 тысяч

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Усинске мошенники украли у местной жительницы 1958 года рождения 255 тысяч рублей под предлогом отмены автоплатежа. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник заявил, что у нее вскоре произойдет крупное списание средств из-за подключенной электронной услуги «Автоплатеж». Далее они в ходе беседы лжебанкир выманил у нее реквизиты карты и попросил озвучить присланный на ее телефон СМС-код. Горожанка сообщила незнакомцу все запрошенные данные. После этого с ее карты были списаны 255 тысяч рублей. Понимая, что попалась на удочку аферистов, женщина обратилась в полицию.

По факту случившегося проводится проверка. Для беседы с потерпевшей злоумышленники использовали восемь абонентских номеров телефонов, шесть из которых зарегистрированы в Москве, еще два – в Дагестане.

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