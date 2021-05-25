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Общество25 мая 2021 9:28

Останкинская башня в Москве окрасилась в цвета флага Коми

Источник:kp.ru
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Фото: скиншот видео

Фото: скиншот видео

Цвета флага Коми появились на самой высоком сооружении в Европе - Останкинской Башне в Москве. Об этом сообщает региональный Минкульт. Так, красочным событием ознаменовался старт Дней республики, которые пройдут до 31 мая. Подсветка медиафасада башни будет осуществляться в вечернее время суток на протяжении 9 дней. Всего государственный символ северного региона появится на телебашне более 5 тысяч раз.

Завершатся дни Коми на новой сцене Большого театра грандиозным гала-концертом мастеров искусств, который отразит этнические традиции северного края.

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