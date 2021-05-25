В 2021 году судебные приставы Коми взыскали в пользу детей больше 127 млн рублей

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К 25 мая 2021 года на исполнении в УФССП России по Республике Коми находилось 8 789 исполнительных производств о взыскании алиментов. Наибольшее количество в Сыктывкаре (2 344), Воркуте (1 069), Ухте (1 028), наименьшее в Койгородском районе (78). В Печоре – 503, Сосногорске – 453, Инте – 442, Усинске – 427, Усть-Вымском районе – 343, Сыктывдинском – 307, Усть–Куломском – 298, Княжпогостском – 280, Прилузском - 205, Корткеросском – 188, Ижемском – 179, в Вуктыле – 162, Троицко-Печорском – 134, Удорском – 129, Сысольском – 105, Усть-Цилемском – 98.

В отношении нерадивых родителей действуют больше 6 200 постановлений, ограничивающих в праве выезда за пределы страны: 1 650 – в Сыктывкаре, 801 – в Воркуте, 564 – в Ухте, 395 – в Сосногорске, 371 – в Печоре, 326 – в Усинске, 343 – в Усть-Вымском районе, 230 - в Сыктывдинском, 223 – в Усть-Вымском, 222 – в Усть-Куломском, 160 – в Прилузском.

В рамках 1 258 исполнительных производств должники по алиментам ограничены в пользовании спецправом. Среди тех, кто не сможет сесть за руль до полной выплаты долга своим детям, 450 сыктывкарцев, 183 воркутинца, 159 ухтинцев, по 70 интинцев и сосногорцев, 40 жителей Прилузья, 35 печорцев.

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