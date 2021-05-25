Суд в Коми лишил водительских прав трех алкоголиков

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В Сыктывдинском районе троих водителей, злоупотребляющих спиртными напитками, лишили водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Прокуратура Сыктывдинского района проверила законность и обоснованность владения местными жителями, состоящими на учете у врача нарколога, правами различных категорий. В прокуратуре отметили, что наличие у гражданина установленного диагноза алкоголизм или наркомания является медицинским противопоказанием для осуществления деятельности, связанной с управлением транспортными средствами.

В связи с наличием у троих местных жителей с указанными диагнозами прокурор района обратился в суд с административными исковыми заявлениями о прекращении действия права управления транспортными средствами и изъятии у данных лиц водительских удостоверений. Суд удовлетворил требования в полном объеме.

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