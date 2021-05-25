В Сыктывкаре возобновят движение автобусов по популярным маршрутам

С 26 мая по улице Интернациональной возобновляется движение автобусов Фото: Архив "КП"

С 26 мая по улице Интернациональной возобновляется движение автобусов по маршрутам номер 3, 4, 18, 44 и 55. Это связано с окончанием ремонта дорожного полотна и запуском движения автотранспорта по указанной улице. Об этом сообщает городская мэрия.

Напомним, Интернациональная улица отремонтирована по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на двух участках: от улицы Тентюковской до улицы Орджоникидзе и от улицы Домны Каликовой до улицы Колхозная.

В связи с окончание работ возобновится движение общественного транспорта согласно ранее утвержденных схем через Интернациональную по маршрутам № 3 «Аэровокзал – с/х Пригородный», №4 «Городской автовокзал – с/х Пригородный», №18 «пл.Габова СЛПК», №44 «Городской автовокзал – Тентюковская», №55 «Ж/Д вокзал – диагностический центр».

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