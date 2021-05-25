Житель Коми грозил убийством матери, продавшей квартиру

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В Удорском районе ранее судимого местного жителя, 1974 года рождения, обвиняют в том, что он угрожал убийством собственной матери. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, фигурант состоит под административным надзором. Мужчина пришел домой пьяным, и у него возник конфликт с матерью. Злоумышленник обвинял ее в том, что пока он находился в местах лишения свободы, женщина продала трехкомнатную квартиру, и теперь им приходиться ютиться в однокомнатной. После этого обвиняемый стал высказывать матери угрозы убийством и начал бить по лицу и телу. Испугавшись за свою жизнь, потерпевшая вскоре обратилась в полицию.

Обвиняемый признался в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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