В Коми осудят виновного в смерти двух рабочих шахты

Двое мужчин отравились метаном и погибли в шахте Фото: Архив "КП"

В Воркуте завершено расследование уголовного дела по факту гибели двух работников шахты, сообщает Следком по Коми. В гибели мужчин обвиняется начальник участка подготовительных работ №2 технической службы структурного подразделения «Шахта Воркутинская» АО «Воркутауголь».

Напомним, трагедия произошла 6 марта 2020 года. В блоке «Воркутинский» шахты «Заполярная-2» в конвейерном штреке подготовительного забоя от острого отравления метаном погибли два работника шахты.

- В ходе следствия установлено, что в ходе развития динамического явления (горный удар), сопровождавшегося интенсивным газовыделением из угля и междупластья, произошла расстыковка эксплуатируемого с недостатками вентиляционного трубопровода. Накопление в тупиковой части горной выработки метана и вытеснение пригодного для дыхания воздуха привели к вышеуказанным тяжким последствиям, - уточнили в ведомстве.

Фигурант, ответственный за состояние вентиляционных сооружений, в нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, допустил эксплуатацию вентиляционного трубопровода с недостатками, не приостановил работы, не принял меры к устранению нарушений.

В ходе расследования обвиняемый не признал вину по предъявленному обвинению. Между тем, следствием собрана доказательственная база, что позволило уголовное дело передать прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

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