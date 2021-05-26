В Коми женщина за сутки оформила два кредита и перевела мошенникам 1,6 млн рублей

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Жители Коми по-прежнему сталкиваются с мошенниками, выдающими себя за работников банков и прибегающие к самым разным схемам обмана. Часто хищения совершаются под предлогом пресечения противоправных действий виртуальных злоумышленников.

Недавно на уловку таких телефонных аферистов попалась жительница Сосногорского района, работающая санитаркой в одном из населенных пунктов. Женщине на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Звонивший сообщил, что зафиксирована попытка неизвестных оформить на нее кредит. Чтобы этого не произошло, ей, якобы, необходимо самой подать заявку на получение заемных средств.

Работница медучреждения не стала проверять полученную информацию, а сразу же стала выполнять действия, которые навязывал постоянно звонивший «консультант». В итоге потерпевшая через онлайн-банк оформила на себя кредит в сумме 800 тысяч рублей, причем 100 тысяч рублей финансовое учреждение списало в качестве страховки. Далее она отправилась к терминалу банка, где перевела оставшиеся заемные средства суммами примерно по 15 тысяч рублей на 10 счетов, которые, по словам звонивших, являются «защищенными».

На следующий день ситуация повторилась, и санитарка снова взяла кредит на ту же сумму и перевела 700 тысяч рублей на другие 10 счетов. Потеряв в общей сложности 1,6 млн рублей, женщина больше не смогла дозвониться до своих «благодетелей» и обратилась в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Ведутся необходимые следственно-оперативные действия. Установлено, что потерпевшая получала звонки от абонентов Москвы и Санкт-Петербурга, а деньги ею направлялись на счета, привязанные к московским номерам телефонов. О фактах мошенничества была уведомлена по месту работы, - рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

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