Стало известно, в какие даты начислят пенсию в июне

В какие сроки доставят пенсии в июне Фото: Архив "КП"

Празднование 12 июня никак не отразится на графике доставки пенсии, утверждают в ПФР Коми. Напомним, День России является государственным праздником и выпадает в этом году на субботу. В результате следующий понедельник становится праздничным днем.

Как уточнили в Пенсионном Фонде, начисления будут производиться в течение трех дней: 11,18, 21 июня.

Так, граждане с фамилиями на буквы А-К, являющиеся клиентами Сбербанка, получат выплаты самые первые – 11 июня. Через 10 дней произведут выплаты тем, у кого фамилия начинается на Л-Я.

Пенсионеры, которые получают пенсионные и социальные выплаты на свои счета в других кредитных учреждениях (банках), получат денежные средства 18 июня, заключили в ПФР.

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