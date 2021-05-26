В Коми дети стали реже уходить из дома

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В Коми снизилось количество заявлений и сообщений о розыске самовольно ушедших несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

За четыре месяца 2021 года на 16,1% снизилось количество заявлений и сообщений, поданных на розыск несовершеннолетних (с 688 до 577). 201 подросток совершил самовольный уход из семьи, 9 – покинули СРЦН, 171 сообщение в отношении 59 несовершеннолетних поступило из государственных учреждений с круглосуточным пребыванием (детские дома, интернаты), при этом некоторые из них покидали учреждения неоднократно.

Уточняется, что 57,9% составляют подростки в возрасте 15-17 лет (180 лиц), 34,7% - это несовершеннолетние в возрасте 11-14 лет (108 лиц) и 7,3% составляют дети до 10 лет включительно (23).

Причины самовольных уходов самые разнообразные. Это и конфликт с родителями, склонность к бродяжничеству, желание вести свободный образ жизни и ни от кого не зависеть. Есть и иные причины - не хотел идти на учебу, плохо себя чувствовал и другое.

За несвоевременное обращение в полицию о розыске несовершеннолетних детей к административной ответственности привлечено 25 родителей. За совершение самовольных уходов на учет в полицию поставлены 56 подростков.

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