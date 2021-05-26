Найденного под Ухтой медвежонка повезли в Тверь

Медвежонок, который вышел к людям в ухтинском Веселом Куте, отправился в Тверь. Об этом сообщили местные жители, ухаживавшие за маленьким косолапым.

Медвежонок вышел к людям 16 мая. Тогда он весил всего четыре килограмма. Что случилось с мамой детеныша, неизвестно, но местные жители говорили о том, что слышали выстрелы в лесу накануне.

Теперь животное отправили в Тверь. Расти хищник будет в центре спасения медвежат-сирот там же, где приютили «дюймовочку» Пужу. Для перевозки медвежонка подготовили клетку, нарвали свежей травы и вскипятили молоко. Как передает БНК, перед этим ему сделали прививки и оформили документы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Демонтировала все фотоловушки»: медведица Пужа упрямо прячется от людских глаз

В центре спасения медвежат-сирот рассказали последние новости о «медвежьей принцессе» из Коми (подробнее)