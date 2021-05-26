Жительница Коми выиграла в лотерею и стала миллионером

Фото: пресс-служба «Столото»

В Коми увеличилось количество миллионеров. Жительница Сыктывкара Светлана Щеглова купила счастливый лотерейный билет и проснулась богатой, сообщает пресс-служба «Столото».

Женщина вспоминает, что купила пять билетов, чтобы увеличить шансы на победу. Когда начала сверять результаты, то первый же из них оказался выигрышным. Первый, кто узнал о победе сыктывкарки, стал муж.

- Теперь будем с супругом думать, как правильно распорядиться таким подарком судьбы, - рассказывает Светлана. - Я хотела выиграть и шла к своей мечте. Все в ваших руках! Желаю всем участникам лотерей не сдаваться и верить в свою удачу.

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