В аварии на трассе Сыктывкар – Ухта погибла 15-летняя девочка

В Княжпогостском районе в аварии погиб подросток Фото: Архив "КП"

В Коми при трагических обстоятельствах погибла 15-летняя девочка. Подросток скончалась в результате травм, полученных в страшной аварии на трассе Сыктывкар – Ухта.

По данным региональной ГИБДД, ДТП было зафиксировано накануне, 26 мая. На 116 км дороги водитель «Лады Приоры» не справился с управлением и вылетел в кювет. На высокой скорости машина опрокинулась и врезалась в растущее дерево.

В этот момент в машине находились двое взрослых и 15-летняя школьница. Девочка скончалась моментально до приезда «скорой», водитель и выживший пассажир получили серьезные травмы.

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