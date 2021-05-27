Погибшая в аварии на трассе Сыктывкар – Ухта 14-летняя девочка не была пристегнута

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Появились подробности жуткой аварии, которая унесла жизнь школьницы. На трассе Сыктывкар – Ухта легковая машина вылетела в кювет и врезалась в дерево. В результате ДТП, два человека получили травмы, одна пассажирка погибла.

Как сообщает «Комиинформ» со ссылкой на ГИБДД по РК, погибшей является 14-летняя школьница. В момент удара она не была пристегнута.

- Пассажирка 2006 года рождения, в возрасте 14 полных лет погибла на месте ДТП до приезда скорой помощи. В момент аварии находилась на заднем пассажирском сиденье, не была пристегнута ремнем безопасности, - уточнили в инспекции.

По предварительным данным, причиной аварии стало превышение скоростного режима.

Известно, что еще одна пассажирка 40 лет госпитализирована в больницу. Врачи диагностировали у женщины черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, перелом голени. В каком состоянии водитель, до сих пор неизвестно.

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