В Коми упавший в воду рыбак погиб от переохлаждения на берегу

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В Коми при трагических обстоятельствах погиб 53-летний мужчина. Он вместе с товарищами поехал на реку Вашка порыбачить. В какой-то момент лодка с мужчинами перевернулась и все они оказались в холодной воде.

Как сообщает «КомиОнлайн» со ссылкой на собственный источник, все трое были в спасательных жилетах и сумели выбраться на берег. Там они решили развести огонь, чтобы согреться, однако 53-летний мужчина упал замертво. Экспертиза позже покажет, что он умер от переохлаждения.

По факту смертельного случая следователи провели проверку. Признаков криминала не установлено. Возбуждать уголовное дело не стали.

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