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Происшествия27 мая 2021 13:39

В Коми поймали тракториста-машиниста с поддельными правами

Источник:kp.ru
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Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Водительское удостоверение является основным документом, подтверждающим право управления транспортным средством соответствующей категории. Однако, некоторые водители пытаются получить его незаконным способом.

В Усинске сотрудниками ГИБДД Магистральной улице был остановлен фронтальный погрузчик Хендай, под управлением 27-летнего водителя, который предъявил для проверки удостоверение тракториста-машиниста с признаками подделки.

В ходе разбирательства было установлено, что мужчина никогда данное удостоверение не получал. Водитель дал признательные показания, в отношении него было возбуждено уголовное дело.

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