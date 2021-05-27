В Коми поймали тракториста-машиниста с поддельными правами

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Водительское удостоверение является основным документом, подтверждающим право управления транспортным средством соответствующей категории. Однако, некоторые водители пытаются получить его незаконным способом.

В Усинске сотрудниками ГИБДД Магистральной улице был остановлен фронтальный погрузчик Хендай, под управлением 27-летнего водителя, который предъявил для проверки удостоверение тракториста-машиниста с признаками подделки.

В ходе разбирательства было установлено, что мужчина никогда данное удостоверение не получал. Водитель дал признательные показания, в отношении него было возбуждено уголовное дело.

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