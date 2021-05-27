Любитель пьяного вождения из Коми получил реальный срок

Приговор вступил в законную силу Фото: Архив "КП"

В Коми осудили 44-летнего жителя Троицко-Печорского района. Мужчина был признан виновным в нетрезвом вождении.

Установлено, что осужденный неоднократно привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В 2018 и 2019 годах мужчина за совершение аналогичных правонарушений заработал себе две судимости. В первый раз ему было назначено наказание в виде обязательных работ, во второй – в виде 8 месяце лишения свободы. Мужчина был лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.

Лишение прав и привлечение к уголовной ответственности не остановило лихача. С поддельным водительским удостоверением он был остановлен сотрудниками ГИБДД на улице Гоголя в Сосногорске.

Суд первой инстанции назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.

Государственное обвинение обжаловала приговор в вышестоящий суд, приведя доводы о необоснованном применении условного наказания.

Верховный суд Республики Коми согласился с позицией прокуратуры, приговор изменил, исключив из него указание на условное осуждение, и отправил осужденного отбывать наказание в исправительную колонию общего режима.

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