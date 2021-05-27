В Сыктывкаре женщина скрыла рождение ребенка, чтобы получить пособие

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Женщина из Сыктывкара обманула Центра по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения на тысячу рублей. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Сыктывкара скрыла тот факт, что недавно стала мамой, чтобы получить пособие для беременных на покупку продуктов. В Центре женщину сразу предупредили, что она обязана сообщить в течение 30 дней о том, что ей больше не положена помощь, однако этого она не сделала.

Непредставление ответчиком сведений о рождении ребенка привело к образованию переплаты пособия в размере тысячи рублей за сентябрь 2020 года.

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