Житель Коми обнаружил на своем участке мину

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Коми

Житель Усть-Вымского района нашел необычную и опасную находку на своем участке. При разборе дачного домика в СНТ «Рябинушка» села Айкино мужчина набрел на мину. О находке он сразу же поспешил сообщить в полицию.

Прибывшие на место взрывотехники ОМОН осмотрели подозрительный предмет и установили, что это осветительная парашютная мина.

- С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас был вывезен на специализированный полигон и уничтожен, - заверили в пресс-службе.

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