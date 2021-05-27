Житель Коми отправился на скамью подсудимых за угрозы убийства матери

Фото: архив КП.

В Удорском районе пьяный сын угрожал убить свою мать. Женщина вызвала полицию, дело направлено в суд.

Житель одного из населенных пунктов, состоящий под административным надзором, пришел домой выпивший. У него возник конфликт с матерью. Мужчина стал обвинять ее в том, что пока он находился в местах лишения свободы, женщина продала трехкомнатную квартиру, и теперь им приходиться ютиться в однокомнатной.

Мужчина так разошёлся, что начала угрожать матери убить ее, мало того - стал избивать женщину. Реально испугавшись за свою жизнь, потерпевшая вскоре обратилась в полицию.

Обвиняемый признался. В настоящее время уголовное дело в отношении жителя муниципалитета направлено в суд для рассмотрения по существу.

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