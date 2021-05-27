Жительница Коми забронировала жилье в Питере и потеряла 8 тысяч рублей

Архив КП.

Полицейские Сыктывкара расследуют уголовное дело по факту обмана под предлогом оказания гостиничных услуг для туристов. Девушка 1998 года рождения, проживающая в Сыктывкаре, обратилась в полицию за помощью в возврате 8 тысяч рублей.

Планируя отдых в Санкт-Петербурге, девушка подыскивала жилье в центральной части города. На одном из сайтов она наткнулась на объявление, которое сразу привлекло ее внимание. Квартира с отличными характеристиками стоила дешевле многих других вариантов. За две недели проживания для всей семьи предлагалось оплатить 16 тысяч рублей. Но вы же знаете, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке!

Риелтор предложила обсудить все условия в переписке в мессенджере «WhatsApp». Для того чтобы забронировать помещение, требовалось перевести половину стоимости – 8 тысяч рублей. Для этого специалист предложила перейти по ссылке, которую она выслала в сообщении.

Сыктывкарка заполнила все необходимые данные и оформила онлайн-перевод, но вскоре получила ответ: в программе произошел сбой, оплата не прошла.

Интернет-собеседница ответила, что проверит, в чем причина неполадок, но вскоре перестала выходить на связь. Только после того, как у потерпевшей возникли сомнения в реальности существования фирмы и благонадежности интернет-сайта, она стала изучать отзывы. Девушка выяснила, что сайт не является официальным, а лишь дублирует известное представительство продавца недвижимости.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество).

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