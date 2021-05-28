В Усинске 16-летнюю девушку будут судить за кражу имущества на 11 тысяч

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В Усинске 16-летнюю местную жительницу обвиняют в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище, сумма ущерба превысила 11 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В апреле 2020 года девушка, завладев ключами, незаконно проникла в квартиру, где проживала семья однокурсницы, и похитила оттуда имущество. Она взяла деньги, алкоголь и туалетную воду. Общая сумма ущерба превысила 11 тысяч рублей. Похищенным обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.

Фигурантка не признала вину по предъявленному обвинению, но следствие собрало доказательства. Уголовное дело передали прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

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В основном это были кражи (подробнее)