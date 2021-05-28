За неделю в Коми 597 человек пострадали от укусов клещей

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С 21 по 27 мая в Коми 597 человек пострадали от укусов клещей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

За неделю за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 597 человек, в том числе детей - 83. Всего с начала сезона в медицинские учреждения обратилось 1740 пострадавших от укусов клещей, в том числе детей – 328. За неделю было проведено 274 исследования, из них в пяти обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, в 18 - возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

Управление Роспотребнадзора по Республике Коми напоминает жителям региона о важности профилактики клещевого вирусного энцефалита, говорится в сообщении.

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