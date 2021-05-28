В Печоре двое мужчин украли забор и сдали на металлолом

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В Печоре двоих местных жителей подозревают в кражи металлических изделий с территории одного из предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, злоумышленники проникли на территорию фирмы, а затем демонтировали и вынесли оттуда шесть металлических ограждений. Спустя два дня оперативники Печоры смогли выйти на след подозреваемых и задержать их. Ими оказались мужчины 1982 и 1987 годов рождения, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности. Задержанные не стали отрицать свою причастность к краже. Они рассказали, что похищенные изделия сдали в пункт приема металла, где они были утилизированы. Вырученными средствами приятели воспользовались по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Ущерб от действий злоумышленников превысил 5 тысяч рублей.

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