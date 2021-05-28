К омбудсмену в Коми обратились осужденные террористы

Фото: пресс-службе Следственного комитета

В 2020 году к уполномоченному по правам человека в Коми в 2020 году обратились осужденные террористы. Об этом сообщается в докладе омбудсмена.

В своих обращениях осужденные заявляли, что администрация ущемляет их по религиозному и национальному признаку, ставит их в более жесткие условия отбывания наказания в сравнении с осужденными другой веры, неправомерно привлекает к дисциплинарной ответственности. Все заявители указывали, что расценивают такое отношение, как угрозу их жизни и здоровью.

Проверки омбудсмена совместно с прокуратурой Коми и УФСИН установили, что все обратившиеся осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе, террористической направленности, являются злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания.

Причем все прибыли в Коми из других исправительных учреждений, где также характеризовались отрицательно и неоднократно привлекались к дисциплинарной ответственности. Выяснилось, что все меры взыскания к осужденным применены правомерно. Таким образом, факты нарушений и угроз их жизни и здоровью своего подтверждения не нашли.

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