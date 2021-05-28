В Коми ищут вахтовика из Пермского края

Фото: "Лиза Алерт"

В Коми ищут вахтовика, приехавшего на работу в республике из Пермского края. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В Усинске пропал 56-летний Александр Согин. С 14 мая его местонахождение неизвестно. К поисковикам обратились родственники пропавшего из Пермского края. Мужчина должен был в назначенное время вернуться с работы вахтовым методом в родной город, однако так и не появился и не выходит на связь.

Рост пропавшего 180 сантиметров, он нормального телосложения с темно-русыми волосам с проседью и голубыми глазами. Особые приметы: тату на пальцах левой руки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Александра Согина, просят сообщить по номеру горячей линии отряда 88007005452 или 02.

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