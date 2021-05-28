В Коми запустят программу поддержки доступных поездок в детские лагеря

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Ростуризм запускает программу поддержки доступных поездок в детские лагеря, которая будет реализована по аналогии с туристическим кешбэком. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Коми.

Окно продаж программы начинается с 25 мая и до 31 августа. При этом вернуться из лагеря можно будет вплоть до 15 сентября. Полный список участников и предложений будет сформирован и опубликован на сайте мирпутешествий.рф к моменту старта программы в отдельном разделе «Детские лагеря», где можно выбрать и оплатить предложение лагеря, туроператора или агрегатора.

В программе участвуют как государственные, так и коммерческие лагеря детского отдыха, но только стационарные. Палаточные, городские или лагеря дневного пребывания в программе не участвуют.

При выборе путевки непосредственно на сайте лагеря, необходимо убедиться, что он является участником программы. А при покупке на сайте туроператора или агрегатора – убедитесь, что выбранная путевка участвует в программе (на предложениях должна стоять соответствующая маркировка).

Поездку в лагерь нужно оплатить только картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности платежной системы. После чего в течение 5 дней автоматически половина от цены путевки вернется на карту, но не более 20 тысяч рублей.

Ограничений по возрасту детей нет. Не ограничено и количество смен, которые ребенок или несколько детей могут отдыхать. Вы можете оплатить несколько путевок с одной карты МИР. При этом, карта МИР не обязательно должна принадлежать родителю ребенка. Например, у вас трое детей. Вы оплачиваете с одной карты три путевки и за каждую путевку вы получите кешбэк. В течение 5 дней вам на карту автоматически будет зачислен возврат в размере 50% от суммы, но не более 20 тысяч рублей за путевку.

Ключевая задача – сделать детский отдых в стране доступнее, поддержать и тех родителей, которые не имеют никаких льгот, и на коммерческой основе, за свои деньги, приобретают путевки в детские лагеря.

Если у покупателя есть сертификат на льготу для детского отдыха, вы также можете воспользоваться кешбэком. В этом случае можно получить возврат половины той суммы, которую вы самостоятельно доплачиваете к сертификату, но не более 20 тысяч рублей. Например, путевка в лагерь стоит 20 тысяч рублей. На 10 тысяч рублей у семьи есть социальный сертификат. Если она оплатит оставшиеся 10 тысяч рублей картой «Мир», то на карточку вернется 50% - 5 тысяч рублей.

Если вы передумали отправлять ребенка в лагерь, возврат средств будет происходить так же, как происходит при обычной интернет оплате: через интернет терминал и электронный терминал. Кешбэк будет автоматически списан с карты покупателя в полном объеме, в момент возврата.

Также сейчас продолжается программа туристического кешбэка на поездки в любой регион страны, организованная Ростуризмом. Напоминаем, что вплоть до 15 июня можно приобрести туры или отдельно проживание с кешбэком, при этом отправиться в поездку до 30 июня этого года. Туристу на карту вернется 20 процентов стоимости тура или проживания, в максимуме – 20 тысяч рублей. Оплатить нужно карточкой МИР.

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