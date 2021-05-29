Почти 80 гектаров планируют освободить от борщевика в Сыктывкаре

Фото: архив КП

На 28 мая в Сыктывкаре от борщевика обработано 20 объектов. Всего в этом году от зловредного растения обещают избавить городские территории общей площадью почти восемьсот тысяч квадратных метров.

На данный момент обработка произведена по улицам Куратова, 72 и 76, Кутузова, 13, Ленина, 4 и 17, Малышева, 31, Микушева, 1–29, 79, 81, Нагорная, Печорская, 12. В планах еще 86 участков, среди которых микрорайоны Орбита, Лесозавод, Нижний Чов, Октябрьский проспект, ул. Маркова, Лесопарковая, Элеваторная, Печорская, Ручейная и др.

В этом году силами подрядчика обработка пройдет в три этапа и продлится до 17 августа. Сроки начала и окончания выполнения работ могут быть изменены в связи с погодными условиями.

Применяемые гербициды имеют все необходимые разрешения, являются безопасными для человека, животных и птиц и обладают низкой пестицидной нагрузкой на почву. Вещество действует только на само растение, уточняет пресс-служба мэрии Сыктывкара.

В Управлении ЖКХ администрации города отметили, что работа по борьбе с борщевиком должна проводиться и на частной земле. Так, например, борщевик можно скосить, выкопать с корневищем, применить укрывные затеняющие материалы или использовать гербициды.

В случае неисполнения требования будет составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренный Законом РК «Об административной ответственности в Республике Коми». Нарушение влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей;

- на должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей;

- на юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В селе Коми оштрафовали за заросший борщевиком участок (подробности)