Ленивый домушник промышлял в Сыктывкаре

Фото: архив КП

В Сыктывкаре домушник со стажем привлекается к уголовной ответственности за хищение из квартиры женской сумочки. Действовал вор незатейливо. И если бы не безалаберные хозяева, поживиться ему не удалось. Такую тактику он использовал не впервые: ротозеев хватает.

В ходе предварительного расследования установлено, что вечером 30 марта 2021 года сыктывкарец поднялся на верхний этаж подъезда одного из домов по ул. Коммунистической и, спускаясь вниз, проверял входные двери квартир.

На 8 этаже дверь оказалось не запертой. Мужчина тихо зашел в прихожую, нащупал в темноте на тумбочке сумочку и вместе с ней покинул квартиру. На улице он выкинул не представлявшие для него интереса вещи из сумки, в том числе телефон и документы владелицы, забрав только обнаруженные 1000 рублей.

Пропажу сумочки женщина обнаружила утром и обратилась в полицию. В течение дня благодаря сознательности горожан. Паспорт и документы на машину ей вернули на следующий день. Мобильный телефон в полицию принес обнаруживший его на улице молодой человек. Пропуск на работу вернула девушка. А кошелек с картами обнаружили сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий.

Задержать домушника удалось по горячим следам, в том числе благодаря записям с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде жилого дома и на улицах города.

Вину в содеянном мужчина признал. Характерно, что из мест лишения свободы за совершение аналогичных преступлений он освободился за три месяца до хищения женской сумочки.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд, сообщает прокуратура Коми.

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