В Коми задержали водителя, который предлагал сотруднику ГИБДД 250 рублей

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В Прилузском районе водителя КамАЗа подозревают в том, что он пытался дать сотруднику ГИБДД взятку в размере 250 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Экипаж ГИБДД остановил КамАЗ с прицепом. На грузовике не горели внешние световые приборы. Для составления административного протокола полицейские пригласили водителя пройти в служебный автомобиль. Мужчине объяснили, что за такое нарушение ему грозит штраф в размере 500 рублей.

За несоставление протокола тот стал предлагать полицейскому деньги. Правоохранитель пояснил, что в случае оплаты наложенного штрафа в течение 20 дней его сумма будет в два раза меньше, то есть 250 рублей. Однако водитель не послушал инспектора и продолжал предлагать деньги.

Госавтоинспекторы неоднократно предупредили мужчину, что за такие предложения ему грозит уголовная ответственность. Но водитель не оставил свои намерения и оставил 250 рублей на сидении. Тогда стражи порядка заблокировали двери служебного автомобиля и вызвали следственно-оперативную группу. Инцидент был зафиксирован видеорегистратором, установленным служебном автомобиле.

Нарушитель признался в содеянном. Им оказался житель одного из субъекта РФ. Водитель, 1958 года рождения, с груженым КамАЗом направлялся в Усинск. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до года лишения свободы.

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