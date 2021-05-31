За 2020 год прокурор Коми заработал 7,2 миллиона рублей

Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

За 2020 год прокурор Коми Николай Егоров заработал 7,2 миллиона рублей. Соответствующая информация содержится в его декларации доходах.

По итогам 2020 года Егоров официально заработал 7,2 миллиона рублей. У прокурора имеется квартира площадью 65 квадратных метров, земельный участок площадью 1000 квадратных метров, дачный домик, гараж и баня. Кроме того, у него имеется автомобиль «Фольксваген Терамонт».

Из заместителей самым богатым оказался Роман Чирков. За 2020 год он заработал 7,8 миллиона рублей. Точно такая же сумма у супруги Чиркова. В собственности у пары нет никакой недвижимости, только в пользовании единственная квартира на 76,8 квадратных метров. Из автомобилей – «Форд Фокус 3».

Заместитель прокурора Михаил Нестеров заработал 5 миллионов, а его жена – 623 тысячи рублей. У супружеской пары в собственности две квартиры. Еще один заместитель прокурора Коми Дмитрий Терентьев заработал 4,9 миллиона рублей. У него имеется квартира, земельные участки, а также жилой дом.

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