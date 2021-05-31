Коми заняла 43-е место в рейтинге социально-экономического положения регионов

Республика Коми заняла 43-е место в рейтинге социально-экономического положения российских регионов. Соответствующее исследование провело агентство РИА Новости.

Методика составления рейтинга основана на объединении и оценке различных показателей, характеризующих экономическое положение регионов. Анализируемые критерии были условно разделены на четыре группы. В первую вошли показатели масштаба экономики, во вторую – показатели эффективности экономики, в третью - показатели бюджетной сферы, а в четвертую – показатели социальной сферы.

Социально-экономическое положение 79 из 85 российских регионов в прошлом году ухудшилось по сравнению с 2019 годом. Это связано с пандемией коронавируса и неблагоприятной ситуацией на сырьевых рынках. Лидерами рейтинга, как и год назад, остаются Москва и Санкт-Петербург. Коми заняла 43-е место. По сравнению с 2019 годом, республика ухудшила свое положение в рейтинге на одну строчку. Два года назад регион занимал 42-е место.

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